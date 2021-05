Consuelo Duval quiere consentir a las "Mamás Divinas" este domingo

HERMOSILLO.- Una reunión nunca antes vista: Todas las conductoras que han pasado por el programa “Netas Divinas” estarán juntas para el especial “Madres Divinas” este 9 de mayo a las 19:00 horas (17:00 Sonora) en el canal Las Estrellas.

En entrevista exclusiva para Grupo Healy (GH), Consuelo Duval, una de las conductoras de esta producción de Unicable, adelantó lo que las mamás de su audiencia podrán disfrutar en este especial dedicado a ellas y charlarán sobre los retos de ser una mamá de la farándula.

Tenemos ya 14 años compartiendo con todas las mujeres nuestras experiencias, nuestro amor, todo lo que nos pasa. Ahora, compartiremos esto de ser mamás y a parte estarán todas las Netas anteriores, va a estar bien bonito, se van a reír a carcajadas, por las ocurrencias de todas, yo creo que les dará añoranza de los bebés”, dijo Consuelo Duval.

La estrella de “La Familia P.Luche” negó que las “Netas Divinas” fueran a llevar a sus hijos al programa, pero sí confirmó que todas estarán de vuelta en el set, además de tener varias dinámicas e invitados musicales para hacer más ameno el momento.

“Hay tantos invitados que si todas lleváramos a nuestros hijos, tendríamos un programa de 7 horas. Pero luego queremos invitarlos”, comentó Consuelo.

“Por ahora, podemos adelantarles que estarán Sherlyn, Gloria Calzada, Isabel Lascurain, Luz María Zetina, Paola Rojas, Daniela Magun y Natalia Téllez y una banda de cantantes para divertir y que todas se sientan apapachadas. Estará Calibre 50, estará Benny cantando ‘Mamá’, todas lloraremos amargamente. Tendremos al Recodo, los Recoditos, Sandra Echeverría, todo un programón”, continuó.

UNA MAMÁ NETA DIVINA

Para la intérprete de “Federica Dávalos de P.Luche”, ser una mamá “Neta Divina” no es cosa fácil, pues a manera personal tuvo que sacrificar mucho tiempo de calidad con sus hijos para trabajar y sacarlos adelante.

“Yo me cobijé un poco con esta frase que reza ‘es mejor el tiempo de calidad que de cantidad’. Eso era mi consuelo para justificar que no estaba con mis hijos, porque estaba trabajando. Cuando estaba con ellos, no había nada que me distrajera de estar con ellos. Jugábamos, veía películas de Disney, a veces me quedaba dormida y me abrían el ojo. El tiempo que tengo con mis hijos hasta el día de hoy es sagrado, no lo comparto con nadie”, destacó.

DETALLES

¿Qué? Especial “Madres Divinas”, del programa “Netas Divinas”.

¿Con quiénes? Consuelo Duval, Sherlyn, Gloria Calzada, Isabel Lascurain, Luz María Zetina, Paola Rojas, Daniela Magun y Natalia Téllez.

Invitados: Benny Ibarra, Calibre 50, Sandra Echeverría, El Recodo, Los Recoditos.

¿Cuándo? Domingo 9 de mayo.

Horario: 19:00 horas (CDMX).

Canal: Las Estrellas.