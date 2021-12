Nathy Peluso lanza su versión "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto

BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante y compositora argentina Nathy Peluso ha sorprendido a sus seguidores durante todo el año con el lanzamiento de distintas canciones que formaron parte de su último álbum, además de la gran polémica que protagonizó junto a C. Tangana con su colaboración para la canción de El Madrileño con "Ateo".

Y ahora, la intérprete de "Mafiosa" quiso cerrar el año con broche de oro al lanzar una versión del clásico del tema español "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto, trabajo que según indicó Sony Music fue "una artesanía, ya que cada detalle está construido con mucho cuidado".

Tras escuchar la canción en un momento importante en su vida y haberla sentido como una "revelación", Nathy Peluso quiso llevar el clásico publicado en 1978 en una nueva versión con la que convocó a músicos míticos del estilo y la época.

"Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico lleno de sensibilidad", expresó la argentina.

Además de solo lanzar su versión de "Vivir así es morir de amor", también se encargó de dirigir el videoclip en conjunto con Iris Vallés, y la intérprete estuvo bajo la dirección creativa del video. Para esto, Nathy explicó que siempre tuvo claro qué es lo que quería transmitir en cuestión de espacio y carácter.

Tuve claro desde el principio al personaje y la estética plástica y disruptvia del videoclip. Imaginé el espacio, las dimensiones y las texturas, los colores, el caractér", reveló Peluso.

A tan solo dos días del estreno oficial de su nueva versión de Camilo Sesto, Nathy Peluso logró acumular 761 mil reproducciones en Youtube y más de 72 mil Me Gusta por parte de los usuarios, quienes expresaron que la manera en que trajo de regreso este clásico era increíble e inigualable.

"Eres magia Nathy", "La versión original de esta canción es una joya absoluta. Debo decir que me gusta mucho la música de Camila Sesto, pero que Nathy nos traiga de vuelto esto a su manera me encantó, es una genia.", "¿Alguien más está de acuerdo en que Nathy debería hacer un álbum de canciones reversionadas a su manera? Sería una BOMBA", "La verdad es una de las canciones más hermosas que he vuelto a escuchar, le doy gracias a Nathy por volver a repetir la misma historia", "Qué talento tan increíble", fueron tan solo algunos de los comentarios.