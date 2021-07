Nath Campos regresa a YouTube y revela lo que pasó tras denunciar a Rix

CIUDAD DE MÉXICO.- Nath Campos reapareció sorpresivamente en YouTube, a cinco meses de haber denunciado al influencer Rix por abusar sexualmente de ella.

La joven youtuber publicó un video titulado “Hola de nuevo” con el que marcó su regreso a la plataforma, y en el que explicaba qué había sido de su vida desde que reveló que Ricardo “N” tuvo relaciones sexuales con ella aprovechándose de que estaba ebria e incapaz de consentir.

Estos meses fueron mucho más intensos de lo que pensé. Porque sabía a lo que me estaba enfrentando en la práctica, pero emocional y personalmente fue mucho más pesado de lo que imaginé”, comenzó por contar.

Nath dijo que desde que publicó el video “Mi historia de abuso” el pasado 22 de enero, fue blanco de ataques y acoso tanto por parte de los cibernautas como de los medios de comunicación, por lo que hubo momentos en que deseaba “ser alguien más”.

"Había momentos en los que me sentía tan abrumada que deseaba con todas mis fuerzas despertar siendo alguien más. Sabía que me iba a tocar vivir eso cuando tomé la decisión que tomé, pero la verdad es que no estoy segura que se pueda estar 100% preparado para algo así. Y creo que jamás dimensioné el impacto que iba a tener”, agregó.

ESTO HIZO NATH CAMPOS DURANTE SU AUSENCIA

La joven explicó que, debido a lo abrumador de todo lo que conllevó su historia de abuso, decidió tomarse un receso de las redes sociales, aunque eso afectó también sus finanzas y su estado emocional.

“Definitivamente llegó un momento en el que el internet se volvió un lugar muy poco sano para mí. Pero darme un tiempo de redes sociales para mí significaba dejar de trabajar y dejar mi hobby más grande”.

Sin embargo, Nath aprovechó el tiempo para tomar terapia, arreglarse la espalda, viajar a Colombia y operarse los ojos, dándose un tiempo para sí misma y poner en claro sus ideas.

“Tranquila. He tenido altas y bajas, momentos en los que me vengo para abajo, pero hoy en día estoy bien gracias a que he tomado terapias y a la compañía de muchas personas, eso me ha ayudado a procesar las cosas de mejor manera”.