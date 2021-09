Nath Campos reacciona a la sentencia de Rix: "No es un cuento de hadas"

MÉXICO.- Nath Campos consiguió justicia luego de que su abusador sexual se declarara culpable de las acusaciones que presentó la joven hace algunos meses en su cuenta de youtube.

La youtuber asegura que el proceso legal no fue nada fácil, sin embargo consiguió que Ricardo González, conocido como Rix, fuera sentenciado a dos años y dos meses en prisión, lo que la hizo sentirse satisfecha.

Además de la sentencia en prisión, al joven de 29 años se le impulsó una sanción monetaria que Nath prefirió donar a asociaciones que apoyan a otras mujeres que, al igual que ella, fueron víctimas de abusos sexuales.

Mi caso es un caso particular en el que me siento extremadamente privilegiada de que haya funcionado como funcionó, pero eso no quiere decir que es todo un cuento de hadas, de hecho en la mayoría de los casos no sucede. Creo que las mujeres tenemos que hacer montón”, expresó Campos en una conferencia de prensa.

Según el sitio de noticias El Universal, la youtuber estaba acompañada por la exlegisladora y presidenta de la Asociación No somos una, somos todas, Alessandra Rojo, y de su abogada Mónica Peña. Durante la conferencia, la joven expresó sentirse orgullosa de que su testimonio haya impulsado a otras mujeres a denunciar a sus abusadores.

“En el momento en el que decidí embarcarme en esta situación ni siquiera esperaba nada, solo quería señalar a una persona que consideraba peligrosa, mi satisfacción llegó en un punto en el que pude publicar ese vide y sentir validación emocional que extrañamente tengo y no sabía que necesitaba”, confesó al público.

#AHORA La youtuber Nath Campos habla de la resolución de su caso por abuso sexual. Su agresor, Ricardo González, fue sentenciado a tres años dos meses de cárcel luego de que se declaró culpable.

Mi historia de abuso”, donde la yotuber confesó que el abuso tuvo lugar hace varios años. Fue hace siete meses que Nath Campos denunció el abuso que sufrió por parte de Rix, Ricardo González, además de profundizar en cómo este suceso le provocó diferentes daños en su vida. El video fue titulado “”, donde la yotuber confesó que el abuso tuvo lugar hace varios años.

“Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock; no sé si estaba muy borracha. No sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Sólo sé que pasó”, fue parte de su testimonio en el clip.