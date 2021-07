Nath Campos se pronuncia sobre el caso de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO.- Nath Campos regresó inesperadamente a YouTube tras cinco meses de ausencia, y dio su opinión sobre el caso de YosStop, quien acaba de ser vinculada a proceso por pornografía infantil.

La joven publicó el video “Hola de nuevo”, donde narra algunos pormenores de lo que ha pasado desde que arrestaron al influencer Rix, a quien señaló por abusar sexualmente de ella cuando estaba ebria.

Ahí, también se pronunció sobre el proceso legal que enfrenta la hermana de Ryan Hoffman por almacenar y distribuir un video en el que cuatro adolescentes violan a una joven de (en aquel entonces) 16 años de edad.

Sin postularse directamente a favor o en contra de Yoss, Nath pidió que se haga justicia y que no se normalice la cultura de la violación en México.

Espero que la ley haga lo que tenga que hacer. Lo importante es que se haga justicia y no permitir este tipo de cosas”, detalló Nath.

“Vivimos en un mundo y en un país donde estaba muy normalizado este tipo de actitudes, y nos estamos dando cuenta de que la línea no está donde creíamos y que por eso hay que levantar la voz”, detalló.

NATH CAMPOS CUENTA LO QUE SUFRIÓ ESTOS MESES

Nath dijo que desde que publicó el video “Mi historia de abuso” el pasado 22 de enero, fue blanco de ataques y acoso tanto por parte de los cibernautas como de los medios de comunicación.

“Había momentos en los que me sentía tan abrumada que deseaba con todas mis fuerzas despertar siendo alguien más. Sabía que me iba a tocar vivir eso cuando tomé la decisión que tomé, pero la verdad es que no estoy segura que se pueda estar 100 % preparado para algo así. Y creo que jamás dimensioné el impacto que iba a tener”, agregó.

La joven explicó que, debido a lo abrumador de todo lo que conllevó su historia de abuso, decidió tomarse un receso de las redes sociales.

“Definitivamente llegó un momento en el que el internet se volvió un lugar muy poco sano para mí. Pero darme un tiempo de redes sociales para mí significaba dejar de trabajar y dejar mi hobby más grande”.

“He tenido altas y bajas, momentos en los que me vengo para abajo, pero hoy en día estoy bien gracias a que he tomado terapias y a la compañía de muchas personas, eso me ha ayudado a procesar las cosas de mejor manera”.