Natanael Cano presume en redes el dinero que regalará a Hermosillenses 

MÉXICO.- El cantautor mexicano reconocido por los “corridos tumbados” decidió compartir a través de su cuenta personal de Instagram que estaría regalando dinero a otras personas que no son parte de su “familia personal”.

Se trata de Natanael Cano, el joven hermosillense de 20 años quien ha logrado triunfar en su carrera artística, al punto de colaborar con músicos internacionales como Bad Bunny.

Natanael Rubén Cano, nombre completo del artista, compartió en redes sociales los fajos de dinero que se propuso a regalar a diferentes hermosillenses y aseguró que esta acción se trata de “ayudar a los tuyos de la mejor manera”.

Por medio de sus instasories, el intérprete de “Diamantes” subió una serie de imágenes que revelaba que se encontraba en Hermosillo, y tras recibir algunas críticas por obsequiar dinero, el cantante publicó un fuerte mensaje para sus seguidores.

“Si voy a ayudar es porque me nace y creo que es el momento, no porque tenga mucho dinero. Que regalen los que no les cuesta conseguirlo, ya mucho hago entregándoles mi vida en esta carrera tan buena y tan tramposa”, escribió Cano.

Sin embargo, Natanael decidió continuar con lo prometido y se dirigió a alguna locación dentro de la capital para cumplir con lo que dijo, por lo que subió una historia donde se muestra al cantante regalando el dinero a diferentes personas que se formaron frente a él.