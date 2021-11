Natalia Téllez reveló que recibió acoso por un familiar en el funeral de su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez desde hace un par de meses dio a conocer por medio de sus redes sociales que se encontraba embarazada y se le ha visto muy contenta disfrutando esta nueva etapa de su vida.

La conductora forma parte del programa de ‘Netas Divinas’ a lado de sus compañeras Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún que constantemente llegan a hablar de temas muy personales.

Y fue durante una transmisión del programa, que la también actriz se sinceró y habló de una historia en su vida que pasó a sus 15 años y que se encontraba justamente en el funeral de su mamá, y en aquel momento alguien se atrevió a hacerla pasar por un mal rato.

Natalia declaró que un primo lejano, de parte de una tía que vivía fuera de la Ciudad de México, el hombre estuvo todo el tiempo muy cerca de ella al grado que llegó a parecerle fuera de lugar.

Escuchen esta joya de patanería: en el funeral de mi mamá, esto es real, que además yo tenía como 15 años, mi abuela me presenta de que: 'Él es un primo lejano, de la parte de la tía Conchita de Mérida' que su no se qué... y el escuincle -ni escuincle era más grande que yo- se quedaba paradito a lado mío y yo decía: 'No es como que esté rezando, ¿qué hace aquí? Tampoco es tan cercano", reveló Natalia.