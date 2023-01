Natalia Téllez celebra el primer año de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez es una de las conductoras con mayor popularidad en la televisión mexicana, por medio de su participación en ‘Netas Divinas’ caracterizado por ser honesta y sincera en sus declaraciones.

Actualmente la presentadora se encuentra disfrutando de su etapa de maternidad, con su pequeña hija Emilia, fruto de la relación que mantiene con Antonio Zabala quienes se han dejado ver muy enamorados.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Natalia compartió una serie de fotografías a lado de su hija con el objetivo de celebrar su primer año de vida, donde se le ha dedicado totalmente.

En la publicación se puede ver que la conductora aparece tomando de la mano para ayudarla a caminar y también le dedicó un emotivo mensaje en el que le hizo saber la importancia de su vida.

Un año de ser tu mamá, de entender lo dulce de la vida y construirnos juntas. Emi” se puede leer en la publicación.

Sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación en la que en su mayoría reconoció su labor como mamá: “felicidades a los 3”, “que bonito Natalia”, “felicidades”, “que hermosas fotos y recuerdos”, “yo he visto un cambio radical en tu actitud”, se puede leer en la publicación.

Hay que recordar que hasta el momento Natalia ha mantenido en privado la identidad de su bebé, no ha querido mostrar el rostro de la pequeña de manera pública por su seguridad.





Natalia Téllez habla de la muerte de su hermano

En la última emisión del programa, las conductoras tuvieron una charla en relación con el Día de Muertos y hablaron sobre lo que significa para ellas la muerte. En esta conversación, Téllez reveló que tuvo un hermano mayor que, lamentablemente, falleció a los tres meses de nacido.

“Yo tuve un hermano, entre mi hermana y yo, mi mamá perdió un bebé de tres meses, vivo de tres meses. Era como un miedo que tuve embarazada, cuando empecé a trabajar en limpiar el linaje femenino salió, es algo que está borrado porque era un bebé muy pequeño, no se habla, no estuvo en mi vida y yo no conocí a Guillermo”, contó la conductora.