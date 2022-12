Natalia Téllez rompe en llanto en ‘Netas Divinas’

CIUDAD DE MÉXICO.-Natalia Téllez en los últimos años se ha convertido en una actriz y conductora reconocida de la televisión mexicana, su trasnparencia y carismas que ha conquistado el corazón del público.

Lamentablemente desde hace unos días según el portal de TVNotas se dio a conocer que la abuela de la conductora de ‘Netas Divinas’ había fallecido, la conductora le dedicó un emotivo mensaje a través de su Instagram, con quien mantuvo una relación distante.

Hay que recordar que la actriz no ha sido la única pérdida que ha vivido y es que cuando apenas era una niña perdió a su hermano, y a los 15 años tuvo que decir adiós a su mamá Martha Beatriz.

Sin embargo haber tenido este historia de experiencias le ha llegó a afectar tanto que cuando quedó embarazada tenía miedo, es por eso que ha optado por ir a terapia para poder superar estás pérdidas.

La presentadora durante la transmisión del programa de ‘Netas Divinas’ rompió en llanto al recordar la relación que tuvo con su abuela materna, de quien decidió alejarse para poder seguir con su carrera

Yo quería probarle a ella en particular, que yo valía la pena, que yo lo podía hacer bien sin tomar el camino que ella quería que tomara, que creo que era como uno más conservador y más tranquilo y era algo que hablé en terapia, que pensaba, soñaba y decía: 'un día ella va a ir caminando y va a topar una imagen mía, me va a topar, va a estar orgullosa de ella y me va a pedir perdón'”, comentó la conductora.