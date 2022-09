Natalia Alcocer pierde demanda de violencia contra su ex esposo

Ciudad de México.- La artista Natalia Alcocer reveló que habría perdido la demanda que inició contra el padre de sus hijas por violencia física y económica.

Ante las cámras de Venga la Alegría, Alcocer expresó su tristeza y preocupación tras perder el proceso legal contra Juan José 'N'.

¡Estamos solas, estoy desesperada!... me avisaron hoy a las 3 y media por calidad de urgente. Este tipo, por las violencias, por todas las pruebas que hay acerca de mi caso penal, le pusieron medidas de restricción, que no se puede acercar a mí, que no puede salir del país, y bueno, ahorita un “viaje de trabajo” a Las Vegas el 15 de septiembre, que lo hace todos los años, le dieron permiso”

Dijo visiblemente alterada.

Expresa descontento

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’ confesó su descontento por el retraso de su juicio y la forma en que las autoridades toman su caso. “A la que golpeó, a la que violentó económica, psicológica, verbal, y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy conmigo y con mis hijas, allá adentro no vale. El señor se va a ir de vacaciones, pero no tiene para darle a mis hijas. Les quitó la casa, nos sacó del departamento, nos desalojaron, nos quitó nuestros muebles, sacó a las niñas de la escuela”.

De la misma manera, Alcocer aseguró que decidió quedarse sin defensa legal ante la falta de resultados. “Hoy entre sola, sin licenciado, sin abogado, porque decidí pagar las escuelas en lugar de pagar abogados, abogados que compran, abogados que no hacen nada, estamos en un lugar donde nada avanza, donde tú eres la que golpearon y parece que tú tienes que pedir ‘plis, plis, ayúdenme’”.

Finalmente, la influencer aseguró que su exesposo la violentaba de manera verbal y física e incluso le pedía abandonar su carrera. “Cuando estuve en Todos a Bailar, de hecho, estaba esa violencia verbal, [me decía] ‘estás de putit* meneándote en el mañanera, bailando en el mañanero, y me dijo que si yo renunciaba, él me volvía a dar la pensión”.