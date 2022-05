My Chemical Romance vuelve después de ocho años con una nueva canción, “The Fundations of Decay”

Tras una espera de ocho años, la banda de rock de Newark, Nueva Jersey, My Chemical Romance, regresa con todo el poder de su nueva canción “The Fundations of Decay”, alegrando los corazones emo de todos sus leales fans.

La llegada de esta nueva canción está ocurriendo mientras la banda se prepara para lanzar su gira de reunión tan esperada, informa RollingStone. A pesar de la separación de la banda en 2013, My Chemical Romance anunció en 2019 su regreso, realizando un sólo show en diciembre del mismo año a causa de que se vino la pandemia de Covid-19.

Las fechas se habían reprogramado para 2021 de principio; sin embargo, por motivos de la misma preocupación originada por el virus, se pospuso la gira nuevamente.

Después de ocho años, My Chemical Romance (@MCRofficial) está de vuelta con una nueva canción. Escucha ‘The Foundations of Decay’ ⬇️https://t.co/bqWKfK7WhM — Rolling Stone en Español - México (@RollingStoneMX) May 12, 2022

Una de las giras más esperadas

Gerard Way (vocalista y líder de la banda) y compañía están más que listos para lanzar su gira por Reino Unido y Europa este mes, con algunas presentaciones en Norteamérica, comenzando el 20 de agosto en Oklahoma.

No se había dicho nada acerca de un nuevo lanzamiento musical para la gira, aunque el año pasado Way mencionó en una entrevista estar trabajando en canciones, sin especificar si se trataban de nuevos proyectos para My Chemical Romance o algo como solista.

Lo que ha estado funcionando últimamente es sentarme con nuestro ingeniero Doug McKean, trabajando en la música, y luego me voy a mi oficina, que solía ser el estudio de pintura de Marion Peck, y me encanta esa habitación y me siento mientras Doug mezcla, modifica, edita, programa más baterías. Literalmente me siento allí y escribo lo más cercano posible de lo que creo que será la letra final, o al menos lo que me siento cómodo cantando en ese momento”.

Welcome (Back) to the Black Parade.



My Chemical Romance have unveiled "The Foundations of Decay," which marks the band's first new song in eight years: https://t.co/caosFI4ilX pic.twitter.com/vFCo5oi1Vp — Consequence (@consequence) May 12, 2022

"The Fundations of Decay"

Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys fue el ultimo álbum de estudio que lanzó el grupo en 2010 antes de su separación. Sin embargo, después de que MCR se disolviera, fue lanzada una compilación de sus grandes éxitos, May Death Never Stop You, con una canción nueva incluida, “Fake Your Death”, en 2014.

“The Fundations of Decay” está siendo tendencia en redes sociales gracias a la grata sorpresa que MCR les dio el día de hoy a todos y todas sus fans.

