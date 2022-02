Organizan fiesta con temática 'emo'

Desde el lanzamiento del nostálgico festival When We Where Young en Estados Unidos, comenzaron a manifestarse jóvenes de la primera década de los años 2000. Ahora, unos jóvenes organizaron una fiesta con tema 'emo', como si fuera el 2009.

En TikTok, el usuario Juan Sin Miedo presumió su fiesta temática, en la que mostró las vestimentas de algunos de sus amigos, donde vemos muñequeras, delineador negro, flecos, ropa negra, presencia de playeras de bandas como blink-182, Misfits, My Chemical Romance, y escuchamos 'Narcisista por excelencia' de Pxndx de fondo, indica Milenio.

"Fiesta en la que pretendemos que todavía es el 2009", escribió.

El video tuvo más de medio millón de visitas, recibió más de 65 mil likes y fue comentado en más de mil 200 ocasiones, donde comenzó algo de nostalgia y, desde luego, polémica sobre la 'diferencia' entre ciertos movimientos y géneros musicales.