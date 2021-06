Gerard Way de "My Chemical Romance" podría lanzar nueva música

CIUDAD DE MÉXICO. – Gerard Way, músico, cantante y escritor de cómics estadounidense, mejor conocido por ser el vocalista de la banda “My Chemical Romance”, habló sobre la posibilidad de estar trabajando en material musical nuevo.



En entrevista junto a Aidan R. Gallagher (actor de “The Umbrella Academy"), el músico dio algunos detalles sobre las grabaciones del álbum “The Black Parade” y las experiencias que tuvo mientras grababa el disco.

“¿Sabes qué fue genial? Me sentí perfectamente cómodo en My Chemical Romance simplemente improvisando. Me sentí muy cómodo con los chicos. Casi se sentía como si ninguno de nosotros sabía realmente lo que estaba haciendo, así que no nos juzgábamos los unos a los otros”, expresó el cantante.



Gerard Way recordó el grabar con My Chemical Romance



Durante la entrevista, el músico también comentó que su experiencia con la banda fue “genial” pues todos se preparaban y escribían canciones, experimentando y lanzando lo que se les ocurría, “Realmente me dieron el espacio para hacer eso, así que nunca me sentí avergonzado de decir una palabra extraña o de perder mi marca”, aseguró Gerard.



Luego de hablar sobre su proceso de escritura, el músico de 44 años explicó cómo es que esto ha logrado influenciar en la música que ha escrito recientemente, pues confesó estar muy cómodo junto a Doug McKean, pues ambos han estado trabajando en proyectos juntos.



Pero lo que ha estado funcionando últimamente es sentarme con Doug, trabajar en la música, y luego ir a mi oficina, me encanta ese cuarto, y me siento mientras Doug mezcla, hace retoques, ediciones, programa. Literalmente me sentaré allí y escribiré lo más cerca posible de lo que creo que será la letra final, o al menos lo que me sienta cómodo cantando en ese momento”, explicó Way.



El músico estadounidense no hizo mayores comentarios sobre su nuevo material o si esto involucra a otros integrantes de la banda, pero si está confirmado que Gerard Way se está preparando para retomar su postergada gira de reencuentro con My Chemical Romance en 2022.