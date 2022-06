¿My Chemical Romance viene a México en 2022?

Varios rumores y especulaciones se han escuchado acerca de que la banda de rock estadounidense My Chemical Romance vendría a México para este año, sin obtener ninguna confirmación por parte de los integrantes de la famosa agrupación o de algún festival.

El día de hoy empezó con la noticia de que en el perfil oficial de MCR en Spotify, aparece una fecha en la que tocarían en México este año, aunque no en festival que la mayoría pensaba: el Corona Capital.

En el perfil se puede ver que la banda tiene una fecha programada para el festival Hell And Heaven Metal Fest 2022, el cual se realiza siempre en Toluca.

Si bien, el Corona aún no ha publicado de manera oficial su cartelera, es donde la mayoría estaba pensando que la banda protagonizaría en los estelares del famoso concierto en la Ciudad de México, algunos fans siguen sin perder la esperanza (aunque según las fechas que muestra Spotify, no se ve muy posible).

Nada es seguro pero todo es posible

Los fans de la banda liderada por Gerard Way están esperando todavía las confirmaciones por parte del Hell And Heaven, el cual se llevará a cabo el 3 de diciembre de este año, o de My Chemical Romance.

No suena descabellado, ya que el festival musical ha llegado a reunir a artistas de gran renombre, como Ozzy Osbourne, Rammstein, Megadeth y más.

A pesar de que la banda no ha confirmado nada en sus cuentas oficiales, se tiene conocimiento de que Spotify ya se ha adelantado varias veces a dar este tipo de noticias.

Ahora sólo queda ir ahorrando y organizando la agenda para ir a ver a la tan esperada banda, la cual hace poco regresó a sus giras y estrenó una nueva canción, "The Foundations of Decay".

También te puede interesar: Por qué nos gusta lo que nos gusta.