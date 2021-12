Mujer que aparece en la cama con Eduin Caz lo llama "hipócrita"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace aproximadamente una semana Eduin Caz fue protoganista de un video que se filtró en redes sociales, en el que se le podía ver dormido a lado de una mujer, que supuestamente no era su esposa.

Stephanie Hernández fue quien compartió el video, en el que se pueden ver sus piernas, mientras está acostada en una cama, y de un lado aparece el vocalista del reconocido Grupo Firme.

Por supuesto este material fue utilizado para “comprobar” de que el artista le habría sido “infiel” a su esposa después de otra acusasión que había hecho otra mujer, pero que al final se retracto.

Ante esta situación el artista respondió ante todas las críticas y reveló que eso había pasado hace algunos años y que estaba totalmente aclarado con su esposa, pero en aquel momento aceptó que habría sido infiel.

Sin embargo Eduin Caz reveló que hace años le enseñó el video a su esposa, Anahy y señaló que Stephanie era quien le habría extorsionado con ese tipo de información.

¿Qué no me topa? Eso no decía cuando me tenía arriba” escribió la escamante en una de sus historias.