Muerte de Marta Aura fue a causa de un accidente en el hospital

MÉXICO.- El pasado 9 de julio Marta Aura perdió la vida a sus 83 años, como confirmaron las cuentas oficiales de la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

"Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura. Un abrazo a su familia y a la comunidad artística", escribieron.

Con tristeza comunicamos el deceso de la primera actriz Marta Aura, cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco estable de la @CNTeatromx y quien colaboró siempre con el INBAL en la promoción del arte y la cultura.



Abrazamos con cariño a su familia. pic.twitter.com/v1LLOxgcX8 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) July 9, 2022

Hace unas semanas, la artista de 83 años recibió por su papel en la cinta Coraje el premio a Mejor actriz en Festival Internacional de Cine de Guadalajara; sin embargo, no lo pudo recoger por una neumonía atípica.

"Error humano"

A diferencia de sus otros compromisos, esta vez la enfermedad se agravo al punto de ocasionarle la muerte la noche del viernes, algo que sus hijos consideran pudo no haber ocurrido, debido a un supuesto error humano que le habría costado la vida a la primera actriz mexicana.

Hubo un accidente, del asistente que le puso un catéter, porque ni siquiera fue el doctor, hablamos con el doctor encargado y él mismo fue el que nos dijo, el médico nos dijo nunca había pasado esto, pero le pinchó mal y le perforaron un pulmón", lamentó uno de sus hijos, Simón Guevara Aura.

Pese al hecho, Simón junto a sus otros dos hermanos, Mariana Guevara Aura y Rubén Rojo Aura, no piensan interponer ninguna demanda contra el hospital, ni los doctores, pues consideran quieren cerrar el capítulo en paz.

"Ellos (sus hermanos) al respecto de esto me dicen 'no Simón, no hay que hacer más grande esto', yo soy el más incomodo con la situación, pero también lo hago por ellos", dijo el también actor y escenógrafo.