Muere por cáncer Kathryn Kates, actriz de "Orange is the New Black" y "Seinfeld"

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz estadounidense Kathryn Kates conocida por su participación en exitosas series televisivas como "Orange is the New Black" y "Seinfeld", murió el pasado sábado 22 de enero a sus 73 años después de una dura batalla contra el cáncer, según informaron sus representantes.

Además de dichas producciones, la famosa también formó parte de otros reconocidos programas estadounidenses como "Law & Order: Special Victims Unit", y su más reciente personaje como Angie DeCarlos en la película "The Many Saints of Newark", inspirada en "Los Sopranos".

La noticia de su fallecimiento se confirmó por la agencia de talentos que la representaba, Headline Talent Agency, que compartió un comunicado en el que describía a la actriz con mucho cariño y nostalgia, pues su pérdida implica un dolor enorme para todos aquellos que formaron parte de su vida.

Ella era increíblemente valiente, reflexiva, sabia y amorosa. Kathryn abordó cada papel que interpretó, así como su vida diaria, con la mayor pasión. Haremos todo lo posible para honrar su increíble legado. El mundo realmente perdió una de las buenas", se lee en la publicación.

Además de esto, se explicó que la causa de muerte de Kates se debió a que fue víctima de cáncer de pulmón por el que había sido tratada hace 20 años: “Kathryn ha sido nuestra cliente durante muchos años, y nos hemos acercado mucho más a ella en este último año desde que supo que su cáncer había regresado”, dijeron los representates de la actriz para Deadline.

Para algunos de sus compañeros de trabajo, amistades y fieles fanáticos, Kathryn Kates tuvo algunos papeles pequeños a principios de la década de 1980, pero que ahora son recordados como íconos de la televisión.

A mediados de los 90, apareció como invitada en algunas series como "Matlock", "Thunder Alley" y "Seinfeld", para luego protagonizar otros papeles en distintas producciones como "Caroline in the City", "Rescue Me", "Lizzie McGuire", entre otros más.

Y algunos años después, la fallecida artista fue parte de "Orange is the New Black" como Amy Kanter-Bloom, la madre del ex prometido de Piper Chapman, además de ser del elenco de "Shades of blue" con Jennifer Lopez". Siendo su más reciente papel en el drama legal de "The Good Fight" y en el cortometraje de "Welcome to Saravejo".

Ante sus variados papeles, Kathryn Kates será recordada por su increíble talento y su pasión para actuar, incluso por su amabilidad que varios de sus conocidos afirman que era una de sus cualidades por la que siempre será identificada.

Descansa en paz.