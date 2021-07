Ruby Rose sufre "severas complicaciones" tras una cirugía y confiesa que no la admitían en el hospital

LOS ÁNGELES, California. – La modelo, DJ, actriz y presentadora de televisión australiana, Ruby Rose, reveló, entre lágrimas, que le tomó horas ser aceptada en una sala de emergencias debido a la pandemia por el Covid-19.



La actriz de 35 años confesó que su hospitalización se debió a una complicación por una cirugía; Sin embargo, no mencionó detalles sobre el procedimiento que tuvo.

“Sí que he recibido un tratamiento, y tuve que pasar por una cirugía, pero todo fue bien hasta ahí. Entonces ayer, tuve algunas complicaciones y llamé a urgencias”, explicó la actriz por medio de sus historias de Instagram.



Una batalla para ser internada



Visiblemente afectada, Rose detalló que si bien, la ambulancia llegó por ella, el vehículo acabó dando vueltas por horas debido a que no encontraban un hospital en el que aceptaran a la actriz, señaló.



Han estado rechazando a gente toda la noche. Y mi caso era bastante serio. Aguanté un poco más, y tuvimos la suerte de que un hospital finalmente me aceptara después de un pequeño enfrentamiento. Todos fueron increíbles, todos los líderes son increíbles”, explicó Ruby sobre su equipo de atención médica.



Por último, la actriz de “Orange is the New Black” habló sobre la pandemia del Covid-19 y pidió a sus seguidores que se mantuvieran a salvo, pues las condiciones actuales no han sido favorables para nadie, expresó.



“Intenten mantenerse a salvo. Vacúnense si pueden, por favor. No tiene que ser tan duro para todo el mundo y no puedo ni imaginar toda la gente que está teniendo situaciones mucho más serias ahora mismo. Sólo les estoy enviando amor a todos. Los amo y se cuidan”, concluyó Ruby Rose.