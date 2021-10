Muere ganador de 'México Tiene Talento' a un mes de perder a su hija

MÉXICO.- A través de redes sociales, se confirmó la muerte de Pablo López, ganador de México Tiene Talento 2014. Pablo, también conocido como Jahvel Johnson, perdió la vida a los 51 años a causa de un infarto fulminante, según confirmó una persona cercana al querido cantante.

#Viral

Murió |Jahvel Johnson| fue un cantante que cobró fama en el año 2014 durante la transmisión del reality show 'México tiene talento' donde resultó ganador, falleció a los 51 años de edad un paro cardiaco fulminante.

�� Compartir pic.twitter.com/FnBq0wH7CO — Celebridades Fallecidas (@CelebrityDead2) October 20, 2021

El intérprete de "Soul y Blues" tuvo una vida difícil en las calles de Ciudad de México y fue su participación en el reality de TV Azteca lo que impulsó su carrera y cambió su vida. En el programa, Pablo López narró cómo fue su infancia. A los cinco años tuvo que dejar su casa en Torreón, Coahuila, a causa de problemas familiares y nunca regresó porque no supo el camino de vuelta.

Las autoridades lo intentaron meter a una casa hogar; sin embargo, por falta de espacio terminó en un reformatorio hasta que una familia lo adoptó. "Me llevé las mañas que había aprendido en el reformatorio para Estados Unidos, cosa que no les agradó... se cansaron de mis desmanes y desplantes y me mandaron de vuelta al Distrito Federal", señaló. A su regreso, vivió ocho años en las calles de la ciudad.

⭐��⭐ #LAFARÁNDULA

MUERE GANADOR DE REALITY DE TV AZTECA



Se trata de #PabloLópez, quien logró ganar fama en 2014 tras ganar el reality "México tiene talento".



El deceso del cantante se registró ayer martes 19 de octubre, a los 51 años de edad. pic.twitter.com/B0lN0JdX9M — El Nacional Periódico (@elnacionalred) October 20, 2021

Fue ahí donde comenzó a cantar en el metro con una grabadora regalada por un amigo y se mantuvo con las monedas que le daban las personas. En 2014, Jahvel participó en México Tiene Talento donde se ganó al público con sus interpretaciones, incluso hizo llorar a Ximena Sariñana. El concursante pasó casi directamente a la semifinal del concurso que finalmente ganó.

La muerte de su hija

El cantante acababa de sufrir la pérdida de su hija, fallecida el 11 de septiembre de este año. A través de un video publicado en sus redes sociales, compartió algunas reflexiones sobre el triste acontecimiento.

En el clip agradeció a las presonas que lo acompañaron. “Digamos que estoy dolido, pero no mucho. Hice lo mejor que pude, amor no le faltó para nada” afirmó. "No tengo cinco chavos ni nada, era la única, así que me quedé vacío. Estoy muy agradecido con dios que se la llevó cuando iba a dejar de ser niña. Yo pienso que ella ya me está esperando y me tocaría a mí alcanzarla y a su mamá también", agregó.