Muere el actor Daniel Mickelson, a los 23 años de edad; famosos lloran su pérdida

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Daniel Mickelson, falleció trágicamente a los 23 años de edad, y famosos como Paris Hilton, Kaia Gerber y Patrick Schwarzenegger, lloran su muerte.

La noticia fue revelada por su hermana Meredith Mickelson, quien es modelo y estrella de Instagram, y fue a través de esa red social que publicó la lamentable noticia que conmocionó a varias estrellas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Mi corazón está hecho añicos y escribir esto se siente tan mal y ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir”, reza parte del mensaje de Meredith.

La joven, quien acaba de cumplir los 22 años de edad, detalló que su hermano murió el pasado 4 de julio, y aunque no dijo las causas de la muerte, destacó que su hermano era la persona más feliz, brillante y humana que había conocido.

“… y estoy tan feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida”, apuntó.



DANIEL MICKELSON: UNA ESTRELLA EN ASCENDENCIA

Daniel Mickelson nació el 4 de octubre de 1997, en Atlanta, Georgia, y fue conocido por su participación en la serie de televisión “Mani”, de 2019, y por su actuación en la película de terror “The Killer Clown Meets the Candy Man”.

Estrellas como Paris Hilton, Patrick Schwarzenegger y Kaia Gerber, han homenajeado su fallecimiento en redes y escribieron emotivos mensajes recordando su memoria.

“Recuerdo esa vez que nos sentamos en el sofá y pasamos todo el día inventando nuestro propio lenguaje secreto que seguíamos hablando cada vez que nos veíamos. Desearía que pudiéramos volver allí. Desearía que todavía estuviéramos hablando en oraciones que probablemente molestaran a todos los demás pero que nos hicieran reír cada vez”, expresó Kaia Gerber, de 19 años, a través de un FaceTime.

Por su parte, Patrick Schwarzenegger, escribió en sus redes sociales: “Orando por ti”, mientras que Paris Hilton publicó: “Es muy triste escuchar esto. RIP”.



¿QUÉ HA DICHO LA NOVIA DE DANIEL?

En sus últimas publicaciones de Instagram, Daniel mostró imágenes de las caminatas que realizó en Hawai al lado de su novia Maddie Haley, quien también se mostró afectada por la terrible noticia.

“No quiero que esto sea real. Las palabras ni siquiera pueden describir cómo me siento en este momento. Anoche perdí a mi mejor amigo en todo el mundo. Siento que me han arrancado el corazón del pecho. Daniel, fuiste la persona más amable que he conocido”, externó la modelo.