Los motivos por los que Kim Kardashian y Paris Hilton no se hablan

LOS ÁNGELES, California.- Durante varios años, Kim Kardashian y Paris Hilton fueron mejores amigas, pero a partir del gran éxito que tuvo el reality “Keeping Up With The Kardashians”, las socialités terminaron alejadas.

De acuerdo a lo que dijo Kim en el programa especial de KUWTK, se habría alejado de Paris por los problemas que hubo después del estreno del programa, además de que la rubia, de 40 años de edad, habló mal de ella en un show de televisión.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Detalló que muchas de las personas que decían ser sus amigos cercanos, se volvieron tan “haters y tan celosos” cuando prácticamente la fama se les vino encima, que prefirió alejarse de ellos, incluyendo Hilton, de quien fue su asistente personal, estilista y su mejor amiga.

Cuando todo comenzó a explotar, fue un poco como: ‘¿Qué está pasando?’. Luego simplemente dejamos de hablar”, confesó la empresaria a Andy Cohen, quien lideró la reunión de KUWTK.



“TIENE TRASERO GORDO”: PARIS HILTON

Los problemas entre Kim y Paris eran cada vez más evidentes, mientras la estrella de E! Entertainment y su familia se volvían cada vez más famosos; incluso, la imagen de las Kardashian sobrepasó los límites de la fama que tenía Paris, quien se hizo viral protagonizar un video sexual al igual que Kim.

En la entrevista, la exesposa de Kanye West recordó en aquella ocasión que Paris dijo en un programa de televisión que el trasero de Kim le recordaba “al requesón dentro de una gran bolsa de basura”, palabras que decepcionaron a Kardashian.

“Ella hizo esa entrevista sobre algo que fue negativo para mí, llamó mi trasero gordo, pero hablamos después y tuvimos una conversación muy madura sobre eso. Creo que nos desviamos por un tiempo, pero estamos súper bien y creo que tengo mucho respeto”, dijo.

La hermana más famosa de las Kardashian-Jenner aclaró que nunca va olvidar de donde viene y siempre estará muy agradecida con Hilton, quien fue su gran amiga durante mucho tiempo y a quien le debe gran parte de su carrera.