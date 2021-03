Hijo de Arnold Schwarzenegger sigue los pasos de su padre en el fisicoculturismo

CALIFORNIA.- Joseph Baena, el hijo de 23 años de edad de Arnold Schwarzenegger, dejó en claro que está siguiendo los pasos de su padre y compartió algunas imágenes con sus seguidores de Instagram en donde sale practicando fisicoculturismo.

Es increíble el parecido que Joseph tiene con su padre cuando era más joven y orgulloso de sus raíces, el joven que también se ha dedicado a la actuación, mostró su afición por el ejercicio, publicó el Daily Mail.

Estoy siguiendo los pasos de mi padre porque estoy haciendo mis propias cosas. Me dedico a la actuación porque quiero dedicarme a la actuación. Así que realmente la presión es solo dentro de mí”, declaró Baena al Daily Mail TV.

En las imágenes se puede ver al joven realizando algunas flexiones en sus brazos y piernas, dejando ver su impresionante musculatura que ha trabajado durante años, llevando una vida disciplinada desde siempre.

Destacó que su esperanza es concentrarse en sí mismo y no hacer caso a las comparaciones que le hacen con su padre, a pesar de que el ex gobernador de California es su inspiración.



Arnold a la edad de Joseph

A los 23 años de edad, Arnold Schwarzenegger se convirtió en el ganador más joven del título “Mr. Olympia”, en 1970, pero se retiró del deporte una década después.

Antes de esto, la estrella de “Terminator” fue campeón en su tierra natal Australia y, en consecuencia, fue conocido como el “roble austriaco”.

De acuerdo a la información publicada en los medios, Arnold tomó esteroides legalmente cuando era un joven fisicoculturista y le contó la experiencia a ABC News décadas después, mientras era gobernador de California.

El ex atleta aseguró que no respalda el consumo de esteroides, pero no se arrepiente de ello, ya que en aquel entonces era legal usarlos y lo hizo bajo supervisión de un médico.

“No me arrepiento de ello porque en ese momento, era algo nuevo que salió al mercado, y fuimos al médico y lo hicimos bajo la supervisión de los médicos. Estábamos experimentando con eso. Era algo nuevo. Así que no puedes hacer retroceder el reloj y decir: ‘Ahora cambiaría de opinión sobre esto’”, apuntó.

Schwarzenegger y su primera esposa, María Shriver, tuvieron cuatro hijos que en la actualidad son adultos: Katherine, de 31 años de edad; Christina, de 29; Patrick, de 27; y Christopher, de 23 años.

La pareja se separó hace más de una década, luego de que se supiera públicamente que el actor había tenido una relación extramarital con su ama de llaves Mildred Baena, y producto del romance nació Joseph.

Aunque ahora está saliendo con una fisioterapeuta de nombre Heather Milligan, de 46 años de edad, la estrella de Hollywood y María aún no se han divorciado.