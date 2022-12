Muere Angelo Badalamenti, legendario compositor de cine conocido principalmente por hacer música en películas de David Lynch: "Hoy... no hay música"

Noticias desgarradoras llegaron durante la última hora a los medios, pues se anunció que el día de ayer murió a sus 85 años el legendario compositor Angelo Badalamenti, cuya distintiva música marcó toda una experiencia en reconocidas películas.

Badalamenti es quizás más conocido por sus muchas colaboraciones con David Lynch, dejando impregnadas de su magia musical importantes filmes del director, tales como Blue Velvet, Wild at Heart, Twin Peaks: Fire Walk With Me y Mulholland Drive. Así como también fue el responsable de la banda sonora de la aclamada serie de televisión Twin Peaks.

Un compositor que ofrece experiencia

Aquí se puede apreciar uno de los mejores momentos donde Badalamenti demuestra su gran genio musical, explicando cómo compuso el icónico "Tema de Laura" para el programa enormemente influyente.

La música de Badalamenti aportó una experiencia extraordinaria a la filmografía de Lynch, con melodías tan inquietantes como hermosas. En el Weather Report de hoy, David Lynch insinuó la pérdida de su gran amigo con las crípticas palabras: "Hoy... no hay música", además de que en toda la grabación se escuchaba al borde del llanto.

Las partituras de este gran compositor marcaron toda una experiencia cinematográfica en la obra de Lynch, pero eso sólo una parte de todo el trabajo que Badalamenti llevó a la gran pantalla.

Badalamenti en el mundo del séptimo arte

Entre algunas de las contribuciones memorables del músico se pueden destacar pistas de películas de terror y suspenso como Cabin Fever, de Eli Roth (colaboración con Nathan Barr), The Beach, de Danny Boyle, The City of Lost Children, de Jean-Pierre Jeunet, A Nightmare on Elm Street 3: The Dream Warriors, de Chuck Russell, y Dominion, de Paul Schrader (precuela de El Exorcista).

No hay ni una sola duda en decir que Angelo Badalamenti fue un pilar en la industria durante décadas y que su increíble trabajo será echado de menos, aunque nunca olvidado, no sólo por los fanáticos del cine de terror y de David Lynch, sino por todos aquellos espectadores que alguna vez se sintieron conmovidos por una de sus piezas musicales.

Angelo Badalamenti fue uno de los mejores en hacer lo que hacía y simplemente las cosas no serán las mismas sin él para ponerle sonido a la vida. DEP.

El dolor es total y absoluto: murió Angelo Badalamenti. Artífice de la música de los sueños. Siento el dolor único que solo se siente cuando muere un artista que te interpela toda la vida. Acá tocando The Voice of Love, original de Fire Walk with Me. Hasta siempre, maestro. pic.twitter.com/19Crdo9RHr — NotFacusin (@NotFacusin) December 12, 2022

