Muere Julee Cruise, cantante del tema y otras canciones de Twin Peaks

Los sentimientos más grandes, más personales y sublimes son los que difícilmente puedes explicarse y sólo a través de la música se puede lograr un entendimiento más cercano.

Julee Cruise lograba llegar a lo más profundo de los corazones de las personas con su inocente y angelical voz y, a pesar de que el día de hoy murió a sus 65 años, los ecos de sus melodías seguirán retumbando por el mundo, porque la música nunca muere ni deja morir por completo.

Julee Cruise es mejor conocida por su canción "Falling", compuesta por Angelo Badalamenti, la cual fue un gran éxito musical en toda europa (y en otras partes del mundo) y se conoce principalmente por ser el tema de la famosa serie de televisión "Twin Peaks", creada por David Lynch y Mark Frost.

Su voz angelical fue una especie de Beatriz que acompañó a los espectadores por el infierno americano que creó David Lynch, dándole una profundidad todavía más grande al drama.

Colaboraciones con David Lynch

Julee Cruise nació en Lowa en 1956 y comenzó sus colaboraciones con Lynch en el 86, con la canción también de Badalamenti, "Mysteries of Love" para la película "Blue Velvet". Así mismo, en 1990 apareció como el personaje The Dreamself of Heartbroken Woman en la producción teatral de vanguardia "Industrial Symphony No 1" de Lynch, al lado de Nicolas Cage y Laura Dern (quienes a su vez fueron los personajes protagónicos en "Wild at Heart", del cineasta).

El arte detrás de su manera de cantar le dio seguidores de culto apasionados, atraídos por su entrega, su estilo original y engañosa inocencia.

Técnicamente, esta música es tan delicada que es un desafío cantarla", dijo en 1990. "Pero al mismo tiempo, me permite ser más dramática, más psicótica que si solo estuviera cantando 'Oh, nena'". , bebé' en el micrófono. Ciertas cosas que no puedes sobreactuar mientras estás cantando. Esto, puedo sobreactuar y salirme con la mía. Puedo estilizarlo”.

A su vez, se convirtió en el emblemático personaje de la cantante del bar en Twin Peaks, así como también apareció en la película derivada de la serie, "Fire Walk With Me" y en Twin Peaks: The Return, la tercera temporada de la serie que sorprendió a los fans 25 años después en 2017.

Ella está flotando

En 2018 anunció que había sido diagnosticada con lupus, quejándose del dolor crónico que le afectaba; hoy murió a causa de esa enfermedad.

Sin importar que el tiempo pase, siempre recordaremos a Julee Cruise cantando con voz de ángel y una pasión profunda y desgarradora "Questions in a world of blue", con un fondo de cortinas rojas provocando el llanto ahogado de Laura Palmer días antes de ser asesinada.

Su música prevalecerá para la eternidad, así como el cariño que despertó en sus compañeros musicales, en sus fans y en David Lynch, quien dedicó un pequeño homenaje a ella en su reporte del clima diario de hoy.

