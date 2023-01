¿Yeri Mua? Mona denuncia a su pareja Geros por no pagarle dinero

Tijuana, Baja California.- Marisol Rodríguez o mejor conocida como "Mona" en redes, denunció a su pareja Gerónimo, alias "Geros" por presuntamente no pagarle sus ganancias que genera con sus páginas y aseguró que no era una persona de "fiar".

La guanajuatense compartió que había asociado su dinero de Youtube en una tarjeta con Geros, pero este solo le había dado excusas para no pagarle durante los últimos tres meses.

“Siempre le digo ‘Geros vamos al banco a sacar mi dinero (y él dice) ‘es que no puedo, es que no hay tiempo’, ‘es que ya cerraron el banco’, ‘es que ya no tengo datos’”.

Otra deuda

Así también, indicó que le dio a su pareja un supuesto préstamo de 500 mil pesos para que pudiera comprarse un carro marca corvette pero debido a la confianza no había testimonio por escrito.

Finalmente, la influencer de 23 años señaló que su pareja la había amenazado con dejarla cuando tocan el tema de la presunta deuda.