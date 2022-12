Yeri Mua 'aconseja' a Mona que corte a su novio Geros: "No te dejes cegar, tu eres la estrella"

HERMOSILLO, Sonora.- Yeri Mua sigue dando mucho de que hablar en redes sociales y esta vez lanzó una indirecta a la también influencer Mona para darle un consejo de no dejarse de los hombres

La influencer veracruzana le dedicoóunas palabras después de que la pareja de Mona y Geros protagonizaron una pelea en una transmisión en vivo.

Por ello, Yeri mencionó en la pareja en una transmisión en su cuenta de Facebook y hablo de los problemas que están teniendo debido a comportamientos de él.

“Veo a una chica que también anda batallando con su relación. Hay un muchacho que te quiere decir ‘no, tú no te hagas OnlyFans, no muestres’ y cosillas que he visto y que todos hemos notado”, comentó la influencer.

Yeri le pidió que no se dejara cegar por un hombre destacando que la estrella en esa relación es Mona, no su novio Geros.

“Si te puedo dar un consejo morra no me caes mal, yo sé que no te caigo bien. Si puedes ver un poquito de lo que yo estoy pasando, neta no te dejes cegar por ningún wey tu eres la estrella, tú eres la perra”, comentó.