Mona confunde a Franklin con Benito Juárez en billete de 100 dólares y se viraliza

HERMOSILLO, Sonora.- La pareja de Mona y Geros ha sido muy comentada en las últimas semanas, pues después de que se vieran envueltos en una polémica, nuevamente la joven Mona se ha viralizado en redes por unos cuantos comentarios.

Mona es conocida por sus ocurrencias y comentarios divertidos en las redes sociales y ahora no se midió y aparentemente revisó los detalles de un billete de 100 dólares y desató las risas entre los usuarios.

La joven empezó diciendo que tenía un billete de un dólar y después se corrige diciendo que es de 100: "Este es de 100 y sí es verdadero para quienes no conocen un dólar, así como yo, y este (Benjamin Franklin) no sé quién es de la Revolución.. si no me equivoco es Benito Juárez, antes de que entrara así como en broncas con La Pinta y La Santa María", se le escucha decir.

Después sigue dando los detalles del billete diciéndole que casi no puede interpretarlo, pues "todo está en inglés, porque es de Estados Unidos".

Luego traduce de manera perfecta "The united States of America", No obstante, prosigue: In God we trust (En Dios confiamos),: "que significa que es como de turista", dijo.

Para terminar mira una esquina donde aparece la firma del Secretario del Tesoro y comenta que "es un autógrafo".

Como era de esperarse, dichas declaraciones llamaron la atención de miles de usuarios en redes, por ello desató críticas y comentarios divertidos entre los usuarios.

Te puede interesar: Roban casa de Mona y Geros por segunda vez, ladrones se llevan ¡dos millones de pesos!