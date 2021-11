Mon Laferte y Belinda se conocieron: así fue el tierno encuentro

MÉXICO.- El festival Tecate Pa´l Norte reunió a grandes artistas de la música, entre ellas a Mon Laferte y Belinda, quienes compartieron un momento especial en el primer día del evento. Ambas cantantes compartieron en sus redes sociales el tierno encuentro.

Como se ve en las historias de la cantante chilena, Belinda llegó a su camerino para darle algunos regalos a la futura madre. El video que compartieron muestra cómo Belinda abraza a Mon y la felicita con mucho cariño, pues desde hace tiempo quería conocerla.

“No sabes qué felicidad me da conocerte, no sabes cuánto te admiro, no sabes cuánto te admiro”, dijo la intérprete de “Luz sin gravedad”. Después le entrego una bolsa de regalo de la marca Tous y Laferte la abrió visiblemente conmovida.

El contenido de la bolsa era una pequeña manta y un doudou, el cual es un juguete destinado a ser el primer objeto con el que un recién nacido establezca un vínculo emocional. Ambos artículos son parte de un set de la marca con los colores azul, blanco y gris. La intérprete de “Mi buen humor” se emocionó tanto con el obsequio que estuvo a punto de romper en llanto.

Gran noche para ambas

Mon publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece con la cantante y en la descripción se puede leer: “Ayer conocí a @belindapop y es tan hermosa, ella y su mamá me llevaron regalitos para bb”, esto acompañado de muchos emojis llorando.

En seguida los fans de ambas cantante celebraron el tierno encuentro y hasta pidieron una colaboración. Las famosas también compartieron que esa fue una noche muy especial, Laferte conoció a más músicos y ofreció una presentación espectacular en el escenario; mientras que Belinda sorprendió a los asistentes haciéndose pasar por un guardia de seguridad y jugándoles algunas bromas a otros cantantes.