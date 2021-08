¡Modo Chef! Juanpa Zurita tendrá show de cocina para HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo hemos visto de actor, empresario de marcas de agua, modelo, aficionado de tirarse en paracaídas, pero ahora, el influencer Juanpa Zurita se meterá a la cocina con la plataforma HBO MAX, junto a seis chefs del país, en un programa llamado "Juanpa + Chef".

A través de su cuenta de Instagram, el influencer comunicó la noticia: "Tendremos un Show de Cocina en HBO MAX! ¿Se acuerdan que les dije que venían sorpresas? Bueno, ¡aquí la primera! Me han visto subir la montaña más alta de México y sumergirme 25 metros sin oxígeno, pero en esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado: COCINAR".

Junto a estos reconocidos chefs -de los que aún no ha dicho nombres-, Juanpa dijo que aprenderá a cocinar postres exóticos, birria con ramen y muchos más, a lo largo de seis capítulos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Orgullosamente una de las primeras producciones originales de HBO MAX Latinoamérica. Lo cual tomo con mucha responsabilidad y honor para traerles un show que además de enseñarles, les llevará una sonrisa a la cara", escribió el también influencer.

Se acuerdan que les dije que se venían sorpresas? Bueno aquí la primera



Tendremos un show en HBO MAX! Me han visto subir el Pico de Orizaba y hacer apnea a 25 metros… ahora me enfrento a un reto más grande…COCINAR - con 6 de los mejores chefs del país����



Pronto… JUANPA + CHEF pic.twitter.com/OzaZBxIleU — JUANPA ZURITA ���� (@JuanpaZurita) August 10, 2021

Su publicación ha contado con el respaldo de otros influencers como Luisito Comunica, quien dejo en los comentarios: "Una vez más, haciendo historia juntos. Gracias. Pronto anunciamos fechas", escribió al final.