¡Mis hijas me pidieron escoltas! Sergio Mayer, denuncia amenazas hacía su familia

Ciudad de México.- Sergio Mayer, habló sobre las múltiples amenazas que han recibido su esposa e hijas, quiénes ya le pidieron sean acompañadas por escoltas, esto por el caso de Héctor Parra.

Recordemos que Mayer, ha sido pieza clave en el caso de Héctor parra, apoyando a la afectada Alexa, luego de ser sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores.

El actor, confesó que se siente preocupado por la seguridad de sus hijas luego de estar recibiendo amenazas en su contra.

‘He sido víctima de ataques, de mentadas... mi familia, mis hijas... Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí; y me han dicho cosas de mis hijas tremendas, y aquí estoy dando la cara, y me siento orgulloso de lo que hice’, dijo.

Teme por la vida de sus hijas

También recalcó la posibilidad de poner escoltas a su familia, por petición de sus propias hijas.

‘Mi hija Antonia me dice hace rato, ‘oye, papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas? por todas las amenazas que nos están haciendo’. Le dije ‘no, mi amor, no tenemos por qué traer escoltas'; y aquí estoy, y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto’, expresó.

Además, dijo sentirse muy contento por la fortaleza y la decisión que tuvo Alexa de denunciar y enfrenta a su padre.

‘Y lo que sigan diciendo, la verdad no es un tema que a mí... me siento tranquilo de haber ayudado a la víctima’, concluyó.

Finalmente Mayer confesó que aún no ha leído la carta que escribió Héctor desde el reclusorio, pues según él, el juez ya dictó una sentencia, pasara lo que pasara ya se tomó una decisión.