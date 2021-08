Mirada de Mujer: Dónde verla y a qué hora

CIUDAD DE MÉXICO.-La exitosa telenovela Mirada de Mujer que cambió la forma en hacer televisión de drama en México regresa a la pantalla chica.

El melodrama estelarizado por Angélica Aragón y Ari Telch será transmitido por el canal A Más, de TV Azteca.

El canal es el 7.2 de televisión abierta, mientras que para las otras plataformas es el siguiente:

1246 de SkyHD

248 de Sky

110 de TotalPlay

141 de Megacable

070 d eIzzi

187 de Star

El horario de la transmisión es a las 10:30, tiempo de la Ciudad de México. Hoy es el estreno.

¿De qué trata?

María Inés Domínguez es un ama de casa de 50 años de edad, que se ocupa principal y únicamente de su marido, Ignacio San Millán y de sus tres hijos, Adriana, Andrés y Mónica.

Pero como otras amas de casa, no es feliz con lo que hace, y quiere cumplir sus sueños y metas que hace tiempo abandonó y/o no ha hecho aún, pero ella lo oculta a su familia para que no haya conflictos.

Tras 27 años de feliz matrimonio, Ignacio conoce a Daniela, una mujer que llega de la nada, de la cual él se enamora.

Luego, Ignacio se da cuenta de que su matrimonio con María Inés ya no vale nada, por lo que decide abandonarla, descuadrando la vida y bienestar familiar, pues sus hijas creen que es su culpa que su padre los haya abandonado.

Además de que su madre, Doña Elena viuda de Domínguez le exige volver con Ignacio. El único apoyo que encuentra está en su hijo Andrés, sus amigas Paulina y Rosario, y su hermana Consuelo.

La infelicidad está en ella hasta que conoce a Alejandro Salas, un escritor y periodista, dieciséis años más joven que ella, quién está divorciado y tiene un hijo.

Alejandro no ve a María Inés como una madre, sino como una mujer, algo que María Inés ya había olvidado.

Ella encuentra un gran apoyo, pero entre ellos dos hay algo más que eso: ambos están enamorados.

Se estrenó por Azteca Trece el 28 de julio de 1997 en sustitución de Nada personal y finalizó el 24 de abril de 1998 siendo reemplazado por Tentaciones.