Miley Cyrus celebra el aniversario de "7 things" y revive el momento cuando fue reemplazada por Selena Gómez

ESTADOS UNIDOS.- La cantante y actriz que enamoró a miles de fans a través de su programa de Disney “Hannah Montana” ahora regresa para relevar secretos que ocurrieron durante su adolescencia cuando escribió el sencillo “7 things”. Trece años después de su lanzamiento, la artista conmemora este día a través de su cuenta de Instagram donde detalla un poco más y revive los clips que conforman al vídeo musical.

El vídeo enseña a varias adolescentes que atraviesan una ruptura sentimental, al igual que Cyrus, que en esos años había terminado con Nick Jonas, y a pesar de que en la canción no lo menciona o muestra alguna imagen de él (únicamente una fotografía con un acompañante sin rostro) ahora decidió etiquetarlo, lo que confirmó todas las teorías de hace 13 años, que sí era Nick la inspiración del tema. “Estaba tan enojada cuando escribí “7 things”, quería castigarlo, vengarme de él por lastimarme”, cita de su libro “Miles to go”.

Miley confirma que en el fondo no sentía eso, pues ella no es una persona rencorosa y no odia a su ex novio ni lamenta todo lo que vivió a su lado. Incluso, el hermano Jonas no es el único involucrado en esta historia, también está implicada Selena Gómez quien fue otra pareja de Nick. El drama juvenil de Disney era de los temas principales entre adolescentes hace más de 10 años, todos los fans se sabían la historia que conformaba a los personajes más importantes de la cadena.

A la intérprete de "Hannah Montana" no le importó el caos del pasado y decidió etiquetar también a Selena en un clip de ambas cantando "7 Things" en el Teen Choice Awards del 2008.

La reaparición del tema se creó en varios hilos de Twitter por usuarios que siguen amando el “chisme adolescente” y que no superan todo lo vivido en esa época. La explicación da detalles exactos e incluyó a otros artistas como Demi Lovato y Liam Hemsworth, el ex esposo de Miley Cyrus.

Es un hilo bastante extenso, pero si no recuerdas todos los dramas y detalles posiblemente esta cuenta de fans de Cyrus podrán ayudarte a refrescar la memoria y conocer sucesos que tal vez no descubriste en su momento.

