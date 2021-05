Demi Lovato pide a sus fans detener los comentarios sobre su peso

LOS ÁNGELES, California. – Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense, recientemente hizo un importante anuncio, pues declaró que se identificaba como una persona no binaria. Es decir, el pronombre adecuado para referirse a la estrella pop sería el neutro “elle”.



Ahora, Demi Lovato ha hecho una petición a sus fans, pues solicita que dejen de recordarle a diario el peso que ha perdido en estos últimos meses, ya que constantemente los usuarios la han estado felicitando por ello.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Felicitar a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como felicitar a alguien por su aumento de peso con respecto a hablar con alguien en recuperación de un trastorno alimenticio”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram personal.



Además, Lovato expresó que una persona que no tenía conocimiento del “historial de otra con la comida” debía abstenerse de hacer comentarios sobre su peso, “Incluso si tu intención es buena, tu mensaje podría acabar con la persona dándole vueltas al comentario a las dos de la mañana pensando más de la cuenta”, agregó la cantante.



Demi Lovato lanza fuerte mensaje a sus seguidores



Demi expresó en el comunicado que, a pesar de que sea sin mala intención, ella (o cualquier persona con un trastorno alimenticio) podría malinterpretar el comentario.



“¿Sienta genial? Sí, a veces. Pero solo para la maldita voz ruidosa del trastorno alimenticio dentro de mi cabeza que dice: ´Ves, a la gente le gusta que adelgaces´ o ´Si comes menos perderás aún más peso´. Pero a veces también puede ser horrible porque entonces empiezo a pensar: ´Bueno, maldita sea. ¿Qué pensaban entonces de mi cuerpo antes?”, expresó Lovato.



La intérprete de “Dancing With The Devil” concluyó el mensaje con una “moraleja”: “Soy más que el caparazón de mi alma que es mi cuerpo, y todos los días lucho para recordarme eso, así que les estoy pidiendo que, por favor, no me recuerden que es lo único que la gente ve de mí a veces”, concluyó Lovato.



Hace unas semanas, Lovato reveló que se encontraba bien salud, pues ya no estaba “obsesionada” con las calorías de la comida, el ejercicio, ni con la opinión de las personas sobre su cuerpo, aseguró.