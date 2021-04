Demi Lovato estrena video de "Dancing With The Devil" recreando su sobredosis

CIUDAD DE MÉXICO. – Una semana después de dar a conocer el audio de su tema “Dancing With The Devil”, la cantante estadounidense Demi Lovato ha estrenado el videoclip de la canción, donde cuenta a seguidores su historia de abuso y sus adicciones.



Según la revista Entertainment Weekly, el video muestra la “descripción precisa del aterrador roce de Lovato con la muerte, desde su fiesta en un bar hasta cuando está tendida en una camilla camino al hospital”.

La letra de la canción “Dancing With The Devil” muestra el duro camino que la cantante ha recorrido, hablando sobre su lucha contra las adicciones y cómo fue capaz de perder su voluntad ante la tentación de consumir drogas y alcohol, como se escucha en el tema “Es solo un poco de vino tinto, estaré bien. No es como si quisiera hacer esto todas las noches”.



El video dirigido por la misma cantante, recrea hasta el más mínimo detalle de la aterradora experiencia de la cantante, desde la ropa, maquillaje, peinado hasta el momento en el que sufrió la sobredosis por consumir heroína alterada.



A veces ser descriptivo puede ser desencadenante, pero esa es la triste, triste verdad de lo oscuro que puede volverse”, comentó Lovato sobre el proceso de grabación del video.



En el videoclip se puede ver a la cantante tomando una copa de vino tinto, seguido por un cóctel y un whisky. Su estado en ebriedad la lleva a una fiesta donde continúa bebiendo hasta quedarse dormida. Una de las escenas más fuertes es donde está ella desnuda en su cama mientras un joven se acerca a ella.



Esto hace referencia al abuso sexual que sufrió la actriz a manos del traficante que le entregó las drogas que casi terminaron con su vida. “No solo tuve una sobredosis. También se aprovecharon de mi”, confesó la actriz.



La siguiente imagen en el video es la de una mujer (supuestamente su asistente) que la intenta despertar sin obtener respuesta. Tras este hecho se ven las manos de unos enfermeros que la exploran para después ser trasladada al hospital donde cae en coma.

La cantante habla de sus experiencias en su nuevo tema musical.



Sobre esto, la intérprete de “Sober” declaró que los accidentes cardiovasculares le causaron daño cerebral permanente y la dejaron con problemas de visión que le imposibilitan conducir.



“Tuve mucha suerte, mis médicos dijeron que tenía de cinco a diez minutos más, y si mi ayudante no hubiera venido, no estaría aquí hoy”, comentó Lovato.



Por último, en el videoclip se muestra a la cantante despertando y reaccionando a todo lo que ha vivido, para culminar enfocando el protagonismo en el tatuaje que desde entonces le acompaña en el cuello, el cual es la palabra: “Survivor” (Superviviente).



En su documental “Dancing With The Devil” donde habla de las experiencias pasadas y su proceso de sanación, la actriz de declaró pansexual, comentando que "no se ve casada con un hombre”.



“Soy tan fluida ahora, y una de las razones por las que lo soy es porque estaba muy encerrada”, confesó Lovato en “The Joe Rogan Experience”.