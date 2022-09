Mila Kunis y Ashton Kutcher revelan que nunca cierran las puertas de sus baños

ESTADOS UNIDOS.- Mila Kunis y Ashton Kutcher revelearon recientemente que en su hogar no hay puertas cerradas, sin importar la habitación, por lo que los baños están incluidos.

Mila señaló: “Nunca pensé que sería la persona que podría ir al baño con la puerta abierta”. Pero todo comenzó a cambiar al tener a sus hijos, quienes constantemente llamaban a la puerta para poder entrar, entonces decidió solo dejarla abierta.

Te puede interesar: La enfermedad que le impedía a Ashton Kutcher caminar, ver y escuchar

La higiene no es el fuerte de la familia

De acuerdo con E! News, otro de los hábitos que no tienen, además de no cerrar las puertas, es el de no bañarse constantemente.

La actriz contó que desde sus hijos era bebés recién nacidos, no tuvo la costumbre de bañarlos. Por su parte, Ashton dijo que él solo se lavaba “las axilas y la entrepierna todos los días, nada más”.

Mila, quien protagoniza el reciente thiriller de Netflix Luckiest Girl Alive, se siente muy afortunada con su vida. "Tengo una gran relación con mis padres, una gran relación con mi hermano. Tengo una pareja increíble. Tengo dos pequeños, soy muy afortunada".