La enfermedad que le impedía a Ashton Kutcher caminar, ver y escuchar

Ciudad de México.- Muchas estrellas del cine son parte de la comunidad que sufre alguna enfermedad que afecta su vida diaria, y ese es el caso de Ashton Kutcher, quien expresó que desde hace un tiempo desarrollo un pecualiar trastorno.

Durante el avance de una entrevista que se estrenará pronto, el actor reveló que tiene un trastorno autoinmune que lo dejó sin la capacidad de ver, caminar u oir.

Como hace dos años, tuve una extraña y súper rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, noqueó mi audición [...] todo mi equilibrio”

Dijo el artista de 44 años en la serie Running Wild with Bear Grylls: The Challenge.

Toma tiempo recuperación

A pesar de que intentó poner todo de su parte para sanar lo más pronto posible, Ashton contó que le tomó alrededor de un año recuperar cada sentido nuevamente.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va. Hasta que dices: ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré volver a escuchar, no sé si nunca voy a ser capaz de caminar de nuevo’. Soy afortunado de estar vivo”, compartió Kutcher.

Tras sentirse completamente recuperado de su aterrador problema de salud, el esposo de Mila Kunis subrayó que no permite que ningún reto se interponga en su camino al éxito.

¿Qué es la vasculitis?

“Cuando empiezas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida. Empiezas a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”, remató.

De acuerdo con distintas revistas de medicina, la vasculitis es una enfermedad autoinmune que causa inflamación en los vasos sanguíneos, limitando la circulación de la sangre y, aunque hay varios tipos, puede afectar más de un órgano vital.