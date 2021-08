Miguel Luis rompe en llanto al recordar a Sammy Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda, una de las personas que más sufre por la muerte de Sammy Pérez es Miguel Luis, su amigo incondicional desde hace más de 20 años.

Y es que, en plena entrevista con el programa “Hoy”, el comediante no pudo contener el llanto al recordar a su colega, quien falleció la semana pasada por complicaciones del Covid-19.

(Me siento) decaído, porque aunque no lo crean, amigos que nos están viendo y fans, éramos, no amigos, más que amigos, hermanos de más de 23 años. Siempre que terminábamos tarde, existía un compañerismo y nos íbamos a cenar”, dijo Miguel Luis.