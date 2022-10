"Midnights": La odisea nocturna de Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- La música tiene el poder de contar historias, de tejer encrucijadas emocionales y crear algunos de los escenarios más excepcionales de sentimientos algo ordinarios. Taylor Swift sabe esto muy bien, pues en Midnights logra refinar sus habilidades narrativas al máximo al brindarnos un caleidoscopio de sus mayores miedos y deseos a través de un concepto que todos conocemos muy bien: Los pensamientos de medianoche.

¿Quién no se ha quedado despierto toda la noche pensando en lo que pudo haber sido, en algo que desearía no haber dicho, o recordando tiempos mejores? La interprete de “Delicate” usa esto a su favor para crear un puente entre su trabajo y el oyente. Nos permite entrar a un mundo familiar y descubrir nuevas partes de nosotros mismos.

Una odisea nocturna por sus mayores miedos y deseos

Midnights, descrito como “una colección de noches sin sueño”, empieza con la rítmica “Lavender Haze”. Una oda al enamoramiento y una crítica a las expectativas que se le imponen a la mujer al momento de empezar una relación: "Estoy condenada si me importa lo que la gente diga (...) La mierda de los años 50 que quieren para mí". Muchas canciones siguen un hilo romántico, como “Snow on the Beach” o “Sweet Nothing” que tratan sobre un sentimiento de amor enaltecido.

Sin embargo, también hay un enfoque en el desamor. “Midnight Rain”, un sueño sonoro de sintetizadores, relata la historia de una relación con poco en común, en la cual una parte intenta sobreponerse a la otra: "Él quería comodidad, yo quería ese dolor. Él quería una esposa, yo estaba haciendo mi propio nombre". Mientras que “Bejeweled” apuesta más a pintar una escena en la que la protagonista no está satisfecha con el aprecio que recibe de su pareja e intenta hacerle saber su valor.

En canciones como “Anti-Hero” o “You’re On Your Own, Kid", no obstante, Swift se toma un momento para reflexionar sobre sí misma y lo que la gente a su alrededor piensa sobre ella: "Soy yo, hola. Soy el problema, soy yo. A la hora del té, todos están de acuerdo. Voy a mirar directamente al sol, pero nunca en el espejo. Debe ser agotador siempre alentar al antihéroe".

Midnights “rompió” Spotify

Durante los primeros minutos de la salida del álbum, Spotify reportó una caída. Todo parece indicar que al acumular a tantas personas intentando escuchar el álbum dentro de la plataforma, hizo que colapsara. Aunque la fallo fue solucionada casi de inmediato quedó como un precedente del poder de la artista estadounidense, pues tal caída no afectó que Midnights rompiera el record del álbum más escuchado en un solo día tras haber pasado 16 horas desde su lanzamiento.

Te puede interesar: Taylor swift revela primer vistazo a los videos musicales de Midnights.