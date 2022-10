Taylor Swift estrena colaboración y Lana del Rey solo hace coros: desata memes

Tijuana, Baja California.- Taylor Swift publicó su álbum 'Midnights‘este viernes y por fin pudimos escuchar la tan esperada colaboración ‘Snow on the Beach’ con Lana del Rey; sin embargo, el hit no pareció cumplir las expectativas de sus fanáticos.

"Una colaboración desaprovechada" y "Triste porque quería que lana cantara una parte sola ella" son algunos de los comentarios que se leen dentro del video.

La cantante Lana se limita a repetir el título ‘Snow on the Beach’ a mitad de la canción y la señalan en redes de corista.

El tema desató una ola de memes en las diversas plataformas y se tomaron con humor la contribución de Lana.

lana en la esquina esperando a que taylor la deje cantar snow on the beach pic.twitter.com/SsW6yIMkH9 — martha (@lesbianalba) October 21, 2022

Taylor cuando Lana quiso cantar en Snow on the beach pic.twitter.com/wmV9AFZoM2 — ⋆ �� ᳝ ࣪ hazel (-15) tengo midnights en repeat (@aurtdeco) October 21, 2022