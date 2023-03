Michelle Rodríguez explota al ser cuestionada sobre su peso: "No creo que a Guillermo del Toro le estén preguntando estas cosas"

MÉXICO.- Michelle Rodríguez protagonizó la portada de la revista Marie Claire y se volvió tendencia en redes sociales, pues aunque ella compartió con orgullo su trabajo, muchos usuarios señalaron que su tipo de cuerpo no debería ser mostrado de esa manera, pues solo se estaba “romantizando” la obesidad.

Ante la cantidad de ataques, Michelle decidió romper el silencio y, a través de un video que compartió en su canal de YouTube, mandó un mensaje de amor propio y sobre todo de respeto hacia los demás.

Te puede interesar: Adrián Marcelo y Karla Panini se burlan de las "gordas"

Sin embargo, en un encuentro reciente con la prensa, la influencer fue cuestionada sobre los rumores en redes que señalan que se colocó una manga gástrica para bajar de peso.

“Creo que son cosas personales, primero, ¿no? O sea, es un poco lo que dices, no creo que a Guillermo del Toro le estén preguntando sobre estas cosas y creo, definitivamente, que cuando hablamos de la aceptación, de la salud y el respeto, necesitamos aprender a pensar que los demás son personas”, respondió Michelle.

Aclaró que sí llegó a considerar en el pasado someterse a una cirugía como esa, pero que fue debido a la presión social, y no porque realmente quisiera hacerlo.

“Claro que lo he pensado, no es algo que se le ocurra a alguien nada más porque sí, hay gente que no le gustas, hay gente que tira 'hate' y te dice: ‘Guacala tú’, claro que te sientes en la necesidad de solicitar ayuda para caber”, dijo.