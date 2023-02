Adrián Marcelo y Karla Panini se burlan de las "gordas"

CIUDAD DE MÉXICO.- La “gordofobia” ha sido todo un tema en las últimas semanas. Michelle Rodríguez envió un mensaje desde su canal de Youtube tras las críticas que recibió por haber sido portada de una revista. Luego Yuridia denunció los comentarios despectivos de Pati Chapoy hacia su físico.

Ahora, el youtuber Adrián Marcelo, quien en otras ocasiones se ha visto envuelto en polémica por sus declaraciones, dejó ver que tiene un gran desprecio por las “gordas” en un reciente episodio del podcast Mal influencers de Karla Panini.

Aunque Karla intentó “intervenir”, no pudo contener su risa, y Adrián Marcelo señaló que “las gordas están mal” y que era un tema de salud.

Además, aunque no mencionó nombres, hizo referencias a las mujeres con sobrepeso que posan en revistas. El también conductor dijo que prácticamente por ser “gordas” no merecen aparecer en portadas.

“Porque ahora salen en revistas y posando, talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer una portada gorda, tragar, ¿cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, concluyó.

Las críticas hacia Adrián Marcelo no han parado, pues señalan que es misógino e hipócrita al hablar de salud cuando abiertamente ha dicho que se droga. Los internautas también defienden a Michelle Rodríguez, pues aseguran que se refería a ella con sus comentarios.

Tras los señalamientos, Adrián Marcelo reconoció que merecía que dejaran de seguirlo.

“Grabé un podcast con Karla Panini y creo que sí merezco que me den unfollow, pero sobre todo si me ven en la calle, yo ya no me pediría foto a mí, siento que ya la cagué, y me merezco que ya cuando me vean digan ‘¿sabes qué? a este ya no le voy a pedir foto’. Eso yo haría en su lugar eh, para que lo tomen en cuenta”.