Michelle Renaud habla sobre como se lleva con Danilo Carrera y Josúe Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud es una de las actrices más bellas y queridas del medio del espectáculo, y llegó a formar una de las parejas más estables con Danilo Carrera, pero fue a principios de años donde la pareja dio a conocer su rompimiento.

En esta ocasión la actriz decidió hablar un poco más de su vida privada en el programa de 'Pinky Promise', conducido por Karla Diaz, a quien le contestó distintas preguntas sobre las relaciones amorosas que ha tenido en su vida.

En algun momento la cantante de la agrupación de JNS, cuestionó a Michelle, sobre sus relaciones del pasado, si aun sentía algo por alguno de sus exnovios, a lo que respondió sin dudar, que no siente nada por nadie, "ni fuego, ni cenizas en mis exparejas", fue lo que respondió.

Aunque muchas personas piensan que la artista aun tiene sentimientos encontrados, ella dejó en claro que mantiene una buena relación con sus exnovios, incluso con el padre de su hijo Marcelo.

O sea, yo puedo ver a mi ex novio, a mis ex novios, tal vez el de ahorita está muy reciente, pero el otro, el papá de mi hijo, ni fuego, ni cenizas, ni ganas, no es cierto”dijo la actriz.