Michelle Renaud recuerda cachetada que le dio Yadhira Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO. – Michelle Renaud recientemente recordó uno de sus episodios artísticos al lado de la también actriz Yadhira Carrillo, pues, mientras participaban en un casting, le dio un golpe que asegura la dejó “aturdida y sumamente desorientada”.



En entrevista con la cantante Karla Díaz para su canal de Youtube, la actriz de 32 años comentó que la cachetada la dejó en shock, pues era la primera vez que le daban un golpe de esa clase.



Ella me tenía que dar una cachetada, yo era su hija, y en el ensayo la marcamos. (…) De repente me estaba gritando, me estaba gritoneando no sé qué, me mete un cachetadón, me sordeó, se me duerme la cara y no entiendo que pasó”, comentó Renaud.