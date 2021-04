Yadhira Carrillo vuelve al trabajo a pesar de que su esposo Juan “N” continúa en prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo confirmó que en pocas semanas volverá a su trabajo como empresaria a pesar de que su esposo Juan “N” no ha podido solucionar su problema con las autoridades y continúa detenido por esta situación.

Durante su encuentro con los reporteros a su llegada al Reclusorio Norte, la actriz fue cuestionada por el movimiento que se ha visto en su tienda de ropa, a lo que inmediatamente explicó:

“La voy a poner más bonita, los invito a que vengan, yo calculo que en un mes queda […] ahorita vuelve otra vez Yadhira como a resurgir o renacer después de estar aquí un año diez meses, casi dos años”.

De la misma manera, Carrillo confesó que con el paso del tiempo aprendió a valorar cada cosa que le ha dado la vida, por lo que le volvieron los ánimos para trabajar. “Ahorita ya me empecé a sentir con esas ganas de ver a mi tienda, volver a poner los aparadores”.

“Todo el tiempo que he estado aquí con mi esposo desatendí mucho la tienda, no he estado tanto, los aparadores no los he arreglado, todo eso lo dejé a un lado por estar aquí, entonces ahorita ya empecé este fin de semana a lavar todo afuera, a acomodar, a pintar”, agregó

Finalmente, la actriz aseguró que a pesar de las adversidades ahora se enfocará en seguir adelante con su negocio y aspecto físico, pues confía en que en un futuro pueda estar junto a su esposo en casa.