Michelle Renaud comparte emotiva fotografía de su infancia

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud ha podido consolidar su carrera artística gracias a su trabajo y desempeño en la televisión, su belleza y talento ha sido reconocido por el público quien se ha encargado de apoyarla.

Actualmente la actriz se ha vuelto una de las figuras más activas en redes sociales, donde constantemente comparte mensajes motivacionales o consejos para que sus seguidores lo apliquen en su vida personal.

Pero hace unas horas Renaud dio a conocer a través de sus historias una emotiva fotografía de su infancia, en la que aparece aparentemente con el uniforme escolar que utilizaba en aquel entonces.

En la imagen se puede ver a Michelle de pequeña con el rostro un poco confundido mientras seguramente le ponía atención a quien le estaba hablando en ese momento.



Desde chiquita ya había cosas que me sacaban mucho de onda” escribió en la publicación.

La actriz aprovechó para aclarar que desde una edad muy temprana posiblemente ya había cosas que “no le parecía o no entendía” dando a entender que su carácter se formó desde su infancia.

Mientras que los usuarios reconocieron el gran parecido que mantiene con su hijo Marcelo, muchos incluso señalaron que eran “idénticos” debido a que comparten los mismos rasgos físicos.

Esto fue lo que dijo Danilo Carrera sobre la supuesta relación entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides

Hay que recordar que en su momento Danilo Carrera y Michelle Renaud compartieron una relación, pero desde hace unas semanas hay fuertes rumores de que la actriz podría estar saliendo con Osvaldo Benavides.

“No sé si será verdad, si será mentira, primero dijeron que sí, luego dijeron que no, no sé cuáles son las críticas, es algo que no me incumbe, ya no tiene nada que ver conmigo, yo a él que no lo conozco y sea quien sea que sea su pareja también le deseo lo mejor”, expresó.