Michelle Renaud  le dedica emotivo mensaje de feliz cumpleaños a Osvaldo Benavides

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud es una de las actrices que ha robado la atención en la televisión mexicana por su belleza y talento a través de su larga trayectoria que ha dejado ver en cada uno de sus personajes.

Actualmente la actriz suele estar muy activa en redes sociales, donde suele compartir su día a día, desde su trabajo, hasta su vida personal, pero desde las últimas semanas se le ha estado relacionando con un actor.

Supuestamente Michelle podría estar “rehaciendo” su vida, después de su polémica ruptura con Danilo Carrera, al parecer la artista ya no trata de esconder su “amor” por Osvaldo Benavides.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la artista aprovechó para enviarle un emotivo mensaje donde aparte de enviarle buenos deseos en su vida, le hizo saber lo mucho que le encanta.





Feliz cumpleaños @osvaldobenavides . Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa .Me encantas” se puede leer en la publicación” se puede leer en la publicación.

Y es que desde hace unos meses se habría escuchado el rumo de que posiblemente podrían estar involucrados sentimentalmente, y a pesar de que hasta se les había visto juntos acompañados de sus hijos, ninguno de los dos había hablado al respecto.

Sus fanáticos en cuestión de minutos reaccionaron a la publicación e hicieron llegar sus buenos deseos: “me acabo de enterar”, “son la mejor pareja”, “feliz cumpleaños a su amor”, “amo verte feliz Mich”, “Felicidades”, son algunos de los que se pueden leer.





Así reaccionó Danilo Carrera ante cita romántica entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides

Hay que recordar que Danilo mantuvo una larga relación con Michelle pero que al final decidieron separarse porque sus caminos no coincidían, es por eso que reaccionó ante unas fotografías entre su expareja y Osvaldo Benavides.

“No sé si será verdad, si será mentira, primero dijeron que sí, luego dijeron que no, no sé cuáles son las críticas, es algo que no me incumbe, ya no tiene nada que ver conmigo, yo a él que no lo conozco y sea quien sea que sea su pareja también le deseo lo mejor”, expresó.