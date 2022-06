Michelle Renaud aparece irreconocible del rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, gracias a cada una de sus actuaciones en la telenovelas es una de las más queridas por parte del público.

En los últimos años la artista se ha vuelto muy activa en sus redes sociales donde suele compartir parte de su vida laboral pero también toda actividad que hace en su tiempo libre.

Sin embargo hace unas horas Renaud “asustó” a sus fanáticos porque apareció totalmente irreconocible del rostro, de manera que parecía de una edad mucho más avanzada, pero todo parecía un "juego".

Aunque muchos usuarios llegaron a pensar que algo habría pasado, la realidad es que la actriz estaba utilizando un filtro de alguna aplicación, que le permitía ver este tipo de simulación.

We are only gettin’ older babby” fue parte de una canción que utilizó la actriz.