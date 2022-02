México es un país abandonado: Caifanes apoyan a periodistas

Tijuana BC.- Tenían que hacerlo, no habría otra forma de reprochar lo que está pasando en el País, por ellos, por todos.

Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos periodistas de Tijuana, ocuparon un espacio en medio del concierto que Caifanes ofreció el pasado fin de semana en la Ciudad de México, esto como recordatorio a la falta del esclarecimiento de sus asesinatos y el de otros más que han sucedido en México.

Somos ciudadanos y somos mexicanos y no puede ser que esto no se pueda detener, es increíble que no se pueda detener esto, lo mismo con los feminicidios, en la medida de lo posible poner nuestro granito de arena y hacer conciencia, esto está sucediendo y diario, creo que es importante mencionarlo”