Megan Fox y su colección de poesía titulada "Los Chicos Guapos son Venenosos"

CIUDAD DE MÉXICO.-En el deslumbrante mundo de Hollywood, donde Megan Fox se erige como uno de los iconos más sensuales de la pantalla plateada, la actriz ha recorrido una serie de tribulaciones románticas que la han llevado a expresar sus emociones más profundas a través de su debut artístico. He aquí, su primera colección de poesía titulada "Los Chicos Guapos son Venenosos".

La estrella recurrió a su cuenta de Instagram para revelar la portada de esta creación literaria, una recopilación de versos que toma inspiración de los altibajos de sus relaciones románticas. La presentación de este proyecto coincide con el inminente estreno de la película llena de acción "Expend4bles", en la que Fox comparte escenario con el legendario Sylvester Stallone.

"Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. He pasado mi vida entera guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de llevar el peso de sus pecados. Mi libertad vive en estas páginas, y espero que mis palabras inspiren a otras a recuperar su felicidad y su identidad, usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad".