Megan Fox habría terminado con Machine Gun Kelly

Tijuana, Baja California.- La actriz Megan Fox dio señales de aparentemente haber terminado su relación con su pareja Machine Gun Kelly.

Los fanáticos se alertaron por el posible quiebre luego que la artista decidiera eliminar todas las fotografías en donde aparecía el músico.

Así también, Megan compartió una fotografía con un traje ceñido al cuerpo con la descripción: 'You can taste the dishonesty/ it's all over your breath' ('Puedes saborear la deshonestidad/está en todo tu aliento'). Lo anterior es una estrofa de la canción Pray You Catch Me, que dedicó Beyoncé a la infidelidad de Jay Z.

Finalmente, Fox decidió dar de baja su cuenta de instagram sin revelar motivos sobre la presunta separación con Kelly.